Сеул, , 15:06 — REGNUM Южнокорейский города Пусан вошел в список «25 захватывающих дух мест и впечатлений на 2023 год» по версии ежемесячного американского журнала National Geographic.

Пусан LWYang

Известно, что 25 мест поделены на пять категорий: «Сообщество», «Природа», «Культура», «Семья» и «Приключение».

Второй по величине город, крупнейший морской порт и оживленный культурный центр попал в категорию «Культура».

Издание отмечает, что в городе почти три десятилетия проходит Пусанский международный кинофестиваль, являющийся «одним из самых престижных ежегодных кинофестивалей в Азии», а также рекомендует посетить крафтовые пивоварни и прогуляться по парку Citizens Park, возведенному на месте, где ранее располагалась военная база США.

Известно, что в раздел «Культура» также вошли Аппиева дорога (Италия), Гроты Лунмэнь (провинция Хэнань Китай), Египет и Чарльстон (Южная Каролина).