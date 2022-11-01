Пенза, , 16:21 — REGNUM Жителей Пензенской области предупреждают, что от имени сотрудников регионального управления Роспотребнадзора участились случаи мошенничества. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

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К руководителям пензенских организаций стали поступать просьбы о перечислении денежных средств на нужды мобилизации. Мошенники представлялись именами действующих сотрудников управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве подчеркивают, что к подобным действиям неустановленных граждан отношения не имеет. В случае возникновения таких же ситуаций рекомендовано не перечислять деньги и обратиться в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, преступная группировка, состоящая из 11 жителей Пензенской области в возрасте от 24 до 41 года, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования.

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