Ульяновск, 1 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Винновскую рощу в Ульяновске, которая является памятником природы и где пройдут реабилитационные работы, поделили на четыре функциональные зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осеннее дерево

Инвентаризацию и зонирование особо охраняемой природной территории провели специалисты Научно-исследовательского центра «Поволжье». Учёные предложили установить четыре функциональные зоны в Винновской роще, которая находится в городской черте и «испытывает антропогенную нагрузку на разных участках»: зоны особой охраны, восстановления естественных ландшафтов, рекреации и экологического бедствия.

К рекреационному участку предлагается отнести парк культуры и отдыха «Винновская роща», в зону восстановления — южную и юго-восточную части со степными участками, в зону особой охраны — старовозрастные широколиственные леса, а в зону экологического бедствия — загрязнённые нефтью участки.

Напомним, ранее власти планировали начать в 2022 году ликвидацию нефтезагрязнения на территории памятника природы регионального значения «Винновская роща». По данным министерства, в настоящее время подрядчик начал подготовительные работы: русла ручьёв расчищаются от валежника, вручную изымается загрязнённый грунт. На следующем этапе планируется вывоз загрязнённого грунта и замена его на чернозём, обустройство водозаборов родников, демонтаж старых очистных сооружений и постройка новых.

Подробнее: Реабилитацию Винновской рощи в Ульяновске начнут в апреле

Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года в Ульяновске в границах парка «Прибрежного» увеличена площадь особо охраняемой природной территории.