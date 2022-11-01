Москва, , 15:03 — REGNUM Рост ипотечных ставок в России в последние недели уже отражает повышенные риски, поэтому в краткосрочной перспективе стоит ждать их дальнейшего повышения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Далее все будет зависеть от развития ситуации в экономике. Ипотечный рынок в РФ, который заметно восстановился летом и в начале осени после весеннего спада, в предстоящие месяцы, по-видимому, несколько замедлится.

В условиях повышенной неопределенности граждане, скорее всего, будут более осторожно подходить к такому важному делу, как покупка жилья в кредит. Банки же, в свою очередь, какое-то время продолжат предъявлять более строгие требования к заемщикам.

В дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в экономике, и какая ситуация будет на территории б. УССР, потребуются ли новые волны мобилизации и т.п. Какие-то конкретные оценки в таких условиях делать сложно.

Можно предположить, что по итогам 2022 года прирост ипотечных портфелей российских банков окажется ближе к нижней границе прогноза ЦБ РФ, составляющего 14-17%», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, плановое повышение ипотечных ставок в России может произойти до февраля 2023 года. Такой прогноз дал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

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