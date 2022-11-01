Москва, 1 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Во вторник, 1 ноября, на круглом столе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Цифровая трансформация военных комиссариатов» заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин рассказал о ходе работ по цифровизации деятельности военкоматов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

По его словам, в настоящее время все военные комиссариаты оснащены комплексными средствами автоматизации (КСА) различного поколения, а с 2019 года, устаревшие КСА постепенно меняют на современные «Горизонт-МР», которые позволяют автоматизировать задачи по воинскому учёту. Всего такими комплексами оснащен 81% военных комиссариатов, а завершить оснащение запланировано в 2023 году, заявил Побирохин.

«Для формирования единого информационного пространства органы военных комиссариатов оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегменту сети передачи данных Министерства обороны РФ. Доступ военных комиссариатов к каналам передачи данных предоставляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика» РФ, в рамках данной программы военкоматам также предоставляется широкополосный доступ к сети интернет. На сегодняшний день к сети подключены 83% военных комиссариатов, с 1 января 2023 года доступ к сети будет предоставлен 100% военных комиссариатов.

Во всех военных комиссариатах, подключённых к сети, созданы абонентские серверы, и получены адреса на официальном почтовом сервере Министерства обороны, за счёт чего военные комиссариаты обеспечены возможностью вести электронную переписку и отвечать на обращения граждан.