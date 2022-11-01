Москва, 1 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на николаево-криворожском направлении пресекли попытки наступления подразделений ВСУ, сообщили 1 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что было уничтожено более 110 боевиков ВСУ, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.