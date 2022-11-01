Двое военнослужащих из Калининградской области вернулись из плена домой
Гусев, Калининградская область, 1 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Гусевский район Калининградской области 29 октября вернулись двое военнослужащих, которые находились в плену у военных киевского режима. Об этом сообщает портал «Русский запад».
Александр Погожев ИА REGNUM
СВО
Отмечается, что были обменены 21-летний Данил К. и житель посёлка Майское Виталий С.
«Спасибо большое, жив здоров», — написал в сообщении Данил К.
Напомним, что обмен состоялся по формуле 50 на 50.