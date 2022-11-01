Саратов, 1 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Двое несовершеннолетних пострадали от нападения бездомных собак в Саратове. По фактам выявленных в интернете публикаций организованы проверки, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Согласно публикациям, днем 31 октября рядом с домом №6 «б» на 4-м проезде имени Чернышевского бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика. В больнице ребенку диагностировали укушенную рану голени.

Также от бродячей собаки пострадала 16-летняя девушка, на которую животное напало в городском парке имени Гагарина.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове несовершеннолетней после длительного лечения, которое потребовалось после нападения безнадзорной собаки, возмещена компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

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