1 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:31 — REGNUM В Турции идет подготовка к серийному производству собственного автомобильного бренда TOGG. Президент Эрдоган в сопровождении большого числа присутствовавших открыл производственные мощности по производству электромобилей, которые будут собираться Группой автомобильных предприятий Турции, созданной в июне 2018 года в партнерстве с 5 различными холдингами. Эрдоган посетил кампус Гемлик, где будет осуществляться серийное производство автомобилей TOGG, который является одним из перспективных проектов Турции, и во время визита сфотографировался с «5 президентами холдинга» и 1500 рабочими завода. Кроме того, первый умный автомобиль TOGG, C-SUV, сошел с конвейера массового производства под аплодисменты 1300 сотрудников TOGG. В рамках открытия в кампусе были созданы технологические уголки, отражающие видение TOGG. В уголках «Больше, чем автомобиль», «NFT», «Умная жизнь» и «Вчера, сегодня, завтра» была представлена безопасная, быстрая и экологичная продукция и услуги, которые TOGG предложит своим пользователям с технологиями нового поколения.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Это открытие, которое ПСР и Эрдоган превратили в большое шоу, стало предметом обсуждения в социальных сетях.

Автор публикаций по внешней политике, бывший дипломат Омер Мурат публикует следующий комментарий:

@omermurat_: «Следует сделать пометку для истории: TOGG — это одна из уловок, разработанная режимом Эрдогана для обмана общественности».

Певец Гёкхан публикует следующий комментарий:

@ETG1416: «Мы закрыли местную и национальную организацию здравоохранения «Институт гигиены»; мы передали Катару завод по производству гусениц для танков; мы продали и приватизировали все отечественные и национальные заводы; теперь мы не можем перестать нахваливать автомобиль, который пять компаний пытаются производить совместно, поскольку он отечественный и национальный. Так, будто цена TOGG будет подходящей для местных условий».

Журналист, публицист Тюркер Эртюрк публикует следующий комментарий:

@Orsatramola: «Завод по производству автомобилей Jeep в Тузле был основан в 1954 г., сначала осуществлялась сборка. В 1970 г. отечественная доля составила 60%. Он был передан турецким вооруженным силам в 1986 году и стал на 100% отечественным в 1988 году. Производство началось в 1995 году как турецкий бренд. Его закрыли в 2006 году, заявив, что он не нужен. Сейчас без зазрения совести называют TOGG, ничего из которого мы не производим, отечественным».

На что пользователь по имени Ахмет Шафак Гюль отвечает следующее:

@asafakgul: «Мы будем называть TOGG отечественным точно так же, как мы называли отечественной армию, выглядевшую как американская, с англосаксонским мышлением, французским мировоззрением, интернациональным оружием, единственное, что в ней было турецкого, так это несчастные военные, которых отправляли на поле боя умирать, и командиры, отправлявшие их на поле боя».

Пользователь по имени Мустафа Чалышкан публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@MUSTAFA19 813 564: «Завод по производству джипов был национальной гордостью, вы его закрыли. Сказали, что в нем нет необходимости. Интересно, а в этом автомобиле есть острая необходимость? Это не транспортное средство, которое подошло бы для народа. Цены на электричество, воду, природный газ взлетели до небес. Экономика в плачевном состоянии. Можете ли вы сделать фермеров, торговцев, работодателей, рабочих и пенсионеров счастливыми? Нет! На мой взгляд, вам нечем гордиться в этой ситуации».

Автомобиль TOGG HakanIST

Студент университета Фатих Картал публикует следующий комментарий:

@KartalF3: «Друзья, выступая против, следует быть последовательными. Не следует сразу очернять такого рода события. Страна производства — Турция, вот что важно. В будущем все этапы производства будут в Турции. Сейчас важно создавать ценность бренда. Главное, чтобы его не продали иностранцам и чтобы правительство не поменяло свое мнение, когда ценность бренда вырастет».

На что пользователь по имени Орхан Шахин отвечает следующее:

@Orhan13 583 157: «А что-то осталось, что не закрыли и не продали? Даже гражданство продается за 400 тысяч долларов!»

Бизнес-леди Нильгюн публикует следующие комментарии:

@nlgclk: «Эрдоган выиграет и эти выборы. Потому что он говорит на языке, понятном людям. Иными словами, он продолжает играть в те же игры на восприятие. Он устраивает праздник для людей, которые не могут найти денег на хлеб, в честь машины, которую они не смогут купить. Это лишь вопрос времени, когда он снова найдет газ или нефть…»

@nlgclk: «Необоснованно много печатает деньги… Получает деньги из России, чтобы обойти эмбарго… Продает что угодно, чтобы удержать доллар на уровне 18,6… Планирует сохранить псевдоприподнятое настроение до выборов. Кто бы ни пришел к власти после выборов, он будет иметь дело с обанкротившейся Турцией».

Пользователь с ником Sürmene Kaması публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение:

@Oksuz_6161: «Средняя цена Мерседеса, одного из местных и национальных автомобилей Германии, составляет 50 тыс. евро. Минимальная заработная плата в среднем составляет 1600 евро. То есть гражданин Германии может приобрести его через 32 месяца. Минимальная заработная плата в Турции составляет 5500 турецких лир. Цена TOGG около 900 тысяч турецких лир, то есть гражданин сможет его приобрести через 162 месяца. Следующий вопрос: как, по-вашему, какие из этих автомобилей местные или национальные?»