Москва, 1 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В результате массированного удара 31 октября нарушено управление войсками ВСУ и их тыловое обеспечение. Об этом 1 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В оборонном ведомстве отметили, что удар был нанесён с применением высокоточного оружия большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики противника.

В результате Киев столкнулся с трудностями перевозок резервов и материальных средств при помощи железнодорожного транспорта.