Мессина, Италия, 1 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Суд городка Патти на Сицилии 1 ноября утвердил обвинительные приговоры 90 гражданам, которые были обвинены в мошенничестве с деньгами фондов ЕС, выделенных на развитие животноводства.

Георг Боц Сицилия

Совокупный срок наказания осужденных составляет 600 лет. Главарь организации получил 30 лет лишения свободы.

По версии следствия, которую суд счел доказанной, организация мафиозного типа получила доступ к распределению средств ЕС и пользовалась этими деньгами с многочисленными нарушениями.