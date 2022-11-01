Тирасполь, , 14:57 — REGNUM На Молдавской ГРЭС в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за сокращения поставок газа работает только один энергоблок, который обеспечивает внутренние потребности республик. Об этом, заявили на заседании Совбеза ПМР, сообщает пресс-служба главы республики.

Карта Приднестровья Bestalex

«На случай полного прекращения поставок на МГРЭС природного газа у предприятия сформирован 75 000 тонный запас угля, который позволит больше двух месяцев обеспечивать республику электричеством», — отметили в пресс-службе.

Руководитель МГРЭС Валентин Трубчанин заявил, что проблем с поставками электричества в Приднестровье нет.

Напомним, в ПМР с 20 октября из-за дефицита газа прекратили работать Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат, которые являются крупнейшими предприятиями в стране. В республике с 21 октября действует чрезвычайное экономическое положение. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила порядок распределения газа, поставляемого из России.

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