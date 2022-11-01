Москва, , 14:57 — REGNUM Российские военные сбили в Херсонской области баллистическую ракету «Точка-У», выпущенную киевскими террористами. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районе города Донецк были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 329 самолётов, 167 вертолётов, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 3544 орудия полевой артиллерии и миномётов, 6233 танка и других боевых бронированных машин, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники.

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