Энгельс, Саратовская область, , 16:17 — REGNUM В Саратовской области 34-летнего жителя города Энгельса обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2022 года обвиняемый находился по месту жительства своих родителей — 56-летнего отца и 57-летней матери, в одной из квартир дома по улице Ленина в Энгельсе. Мужчина имел на родителей давнюю обиду. Он вооружился киянкой и нанес несколько ударов в голову спящему отцу, а затем задушил руками. После сын расправился и со спящей матерью, задушив её. Пытаясь скрыть следы преступления, он вынес тела родителей на лоджию.

Месяц спустя, из-за долгого отсутствия супружеской пары близкие родственники подали заявление в полицию об их исчезновении. Тела мужчины и женщины обнаружили 10 апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Саратова, защищая сожительницу, накинулся с тяпкой на двоих мужчин. Позже один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.

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