Джакарта, , 14:56 — REGNUM Министр парламента и социальных коммуникаций Восточного Тимора Франциско Джеронимо нанес визит вежливости в компанию Telkom в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Как ведущая цифровая телекоммуникационная компания в Индонезии, TelkomGroup намерена продолжать работать и поддерживать правительство и народ Восточного Тимора в области связи и ускорения цифровизации», — заявил директор по оптовой торговле и международному обслуживанию Telkom Боги Витьяксоно.

В своем выступлении министр Франсиско Джеронимо также попросил TelkomGroup помочь правительству и народу Восточного Тимора. В частности, облегчить подключение телекоммуникационных зон в сельских и отдаленных районах.

Напомним, TelkomGroup через свою дочернюю компанию Telin присутствует в Восточном Тиморе уже 10 лет, чтобы развивать соседнюю страну в области связи.