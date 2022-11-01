Луганск, , 14:55 — REGNUM Луганские хирурги борются за жизнь десятилетнего мальчика, получившего ранение при обстреле со стороны ВСУ. Состояние маленького пациента остаётся тяжёлым. Об этом сообщила детский нейрохирург Луганской республиканской детской клинической больницы Анна Полтавцева.

В палате Donland.ru

Ребёнок, получивший тяжёлую минно-взрывную травму 31 октября в результате обстрела со стороны ВСУ населённого пункта Краснореченское Кременского района, был доставлен в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии. Медики провели дообследование и приняли решение о проведении срочной операции.

Операция выполнена в объёме декомпрессии черепа, пишет Луганский информационный центр. Мальчик подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики пока не дают каких-либо прогнозов относительно выздоровления маленького пациента.