Москва, , 14:55 — REGNUM Российские военные успешно отразили все попытки наступления киевских нацистов на купянском направлении. Об этом 1 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в результате огневого поражения врага было уничтожено свыше 150 киевских нацистов, а также три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в результате высокоточных ударов оружием большой дальности 31 октября Вооружённые силы (ВС) России нарушили управление группировками боевиков ВСУ и их тыловым обеспечением