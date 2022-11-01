Москва, 1 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Финансировать новый пакет мер для поддержки потребителей правительство Германии предполагает за счет увеличения госдолга, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Германия почти полностью заполнила подземные хранилища газа, что должно облегчить зимний период, однако дефицит газа будет зависеть от морозности зимы и текущих поставок.

В принципе, субсидирование для населения и промышленности цен на электроэнергию в период кризиса, связанного с прекращением поставок газа из России по «Северному потоку — 1», вполне разумно — и важно, что устанавливаются лимиты потребления, в рамках которого действует потолок цены, то есть не должно происходить бесконтрольного наращивания спроса.

Эти лимиты устанавливаются ниже прошлогоднего уровня, то есть часть электроэнергии потребителям все равно придется покупать по рыночной цене. Увязывание поддержки с сохранением производства и занятости – тоже целесообразный шаг, похожие меры принимало российское правительство в период пандемии.

Госдолг Германии сейчас позволяет его увеличение (в 2021 году – 69% ВВП). Однако максимальная цена для домохозяйств, судя по плану, будет ограничиваться только с марта 2023 года, то есть после завершения этой зимы.

Меры могут помочь сохранить производство, но какое-то сокращение, особенно в энергоемких секторах (металлургия, удобрения, машиностроение), вполне возможно. К тому же основной вопрос – как Германия будет пополнять запасы газа, готовясь к будущей зиме 2023–2024 гг.

Основное отличие будет состоять в том, что заполнение газовых хранилищ в этом году происходило в значительной мере за счет поставок российского газа по СП-1, которых сейчас нет», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения по лимиту на повышение стоимости газа, а также по выделению 91 млрд евро субсидий на 2023 год для поддержки потребителей планирует утвердить правительство Германии.

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