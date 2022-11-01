Волгоград, , 14:54 — REGNUM Подачу водоснабжения возобновляют 1 ноября в Советский и Ворошиловский районы Волгограда, сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийный коллектор https://www.volgograd.ru

Аварийные бригады завершили сварочные работы на одной нитке трубопровода и демонтировали шиберную задвижку, сдерживающую поток стоков. Начинается поэтапная подача водоснабжения в сеть. Коммунальщики контролируют подачу ресурса, чтобы избежать гидроударов с последующими новыми порывами.

«После доведения ресурса до ввода в жилые дома и социальные учреждения, к работе должны подключиться обслуживающие объекты организации, которые обязаны проконтролировать штатный запуск внутридомовых сетей», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате порыва двух ниток трубопровода жители двух районов провели пять дней без воды и отопления. По факту коммунальной аварии возбуждено два уголовных дела — о выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также о попадании сточных вод в Волгу.