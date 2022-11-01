Москва, , 14:53 — REGNUM Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы уничтожены российскими военными в Донецкой и Луганской и Народных Республиках. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США уничтожены в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР) и Соледар (ДНР).

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