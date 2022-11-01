Москва, 1 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на краснолиманском направлении сорвали попытки перехода ВСУ в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. Об этом 1 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что было уничтожено более 30 боевиков ВСУ, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.