Вашингтон, 1 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Афганские эвакуированные после вывода американских войск и осужденные, в том числе по тяжким статьям, неизбежно будут выпущены в США на свободу, поскольку ни одна страна не будет их принимать, сообщает The Washington Times.

США — Афганистан

Издание приводит пример нескольких таких эвакуированных лиц. В частности, Мохаммеда Тарика, который признался в развратных действиях в отношении трехлетней девочки, совершенных в одном из лагерей в штате Вирджиния.

В настоящее время Служба иммиграционного и таможенного контроля не может отправить их обратно в Афганистан, а никакая третья страна их принимать не собирается, поэтому, как отмечает издание, он может «оказаться вновь на улицах американских городов».

Такая же ситуация и в случае с Задихуллой Мохмандом, которого признали виновным в изнасиловании, и с Алифом Джаном Адилом, который отбывает наказание в федеральной тюрьме за хранение детской порнографии и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

По словам бывшего главу Службы Тома Хомана, их судьбу этих осужденных будет определять ситуация в Афганистане и решение Верховного суда.

«Суть в том, что большинство из них, вероятно, в конечном счете будут освобождены», — пояснил Хоман в беседе с изданием.

США еще до своего выхода из Афганистана планировали вывести из этой страны тех, кто помогал военному контингенту Запада в борьбе с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После вывода американских войск США смогли вывезти из Афганистана около 100 тысяч человек.