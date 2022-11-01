Москва, , 14:52 — REGNUM В России следует возродить Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Об этом 1 ноября заявил профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Алексей Плотников на круглом столе «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил» Василий Иванов © ИА REGNUM

«ЧГК надо возрождать, — сказал Плотников. — Такой институт крайне необходим. По той же причине, по которой он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР. Война требует воевать, а не делать вид. Мы все убедились, что все зашло слишком далеко. И с той стороны война идет по всем правилам. А мы всё пытаемся кого-то уговорить, застыдить и так далее. Это не просто непрофессионально, а грозит нам тяжкими последствиями. Поэтому нужна ЧГК, которая будет заниматься информационной войной и активно наступательно через СМИ распространять информацию о тех событиях, которые происходят сейчас и являются отголоском того, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Информация поступает каждый день. Я имею в виду пытки, издевательства над нашими военнопленными [на территории б. УССР]. Мы должны сбросить повисшую на нас сеть призывов быть в рамках цивилизации и помнить о наших братских корнях. Ничего этого нет и не будет. Это война, и на войне как на войне. Поэтому ЧГК нужна».

По его словам, следует помнить, что эта комиссия работала чрезвычайно эффективно.

«И весь архивный фонд, который мы можем предъявить, позволяет нам поставить и довести до конца вопрос о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны», — сказал Плотников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках данного круглого стола выступила профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская.

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