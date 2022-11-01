Рим, 1 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Предприятия сферы обслуживания в Италии платят за электричество на 27% больше, чем испанские коллеги, и на 70% больше, чем аналогичные предприятия во Франции, с такой оценкой выступили 1 ноября в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Проблема в том, что в Испании и особенно во Франции гораздо выше уровень диверсификации источников энергии, полагают эксперты.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.