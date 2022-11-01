История вопроса

Птичий грипп или классическая чума птиц представляет собой вирусную инфекционную болезнь птиц. В зависимости от штамма вируса он может вызвать гибель от 10 до 100% заболевших.



Данное заболевание впервые описал ветеринар из Италии Эдуардо Перрончито в 1878 году, назвав куриным тифом. Вирусная природа возбудителя была установлена в 1901 году, а в 1955 доказали, что вирус, вызывающий «птичью чуму», является вирусом гриппа.



В июле 2019 года в мире было выявлено 985 новых очагов опасных болезней животных, в том числе очаги высокопатогенного гриппа птиц. Их обнаружили во Вьетнаме, Мексике, Тайване и ЮАР.

