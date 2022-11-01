Вольский район, Саратовская область, 1 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В личном подсобном хозяйстве Вольского района Саратовской области выявлен вирус гриппа птиц. Об этом сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Куры и петухи

Вспышка инфекции произошла в селе Широкий Буерак. Ветеринары провели необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию и предотвращение распространения инфекции из очага. Трупы павшей птицы уничтожили. Проведена дезинфекция территории очага.

Ранее ИА REGNUM передавало, в сентябре в селе Верхазовка Дергачевского района Саратовской области выявили вспышку заболевания птицы высокопатогенным гриппом на предприятии и в личном подсобном хозяйстве.

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