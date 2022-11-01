Уфа, , 14:58 — REGNUM 31 сельскохозяйственный кооператив в Башкирии получит господдержку на возмещение затрат на производство. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Сообщается, что в министерстве сельского хозяйства республики был завершен очередной отбор заявок на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году.

Отмечается, что общий объем субсидий на этом этапе составляет более 39 млн рублей. Так, государственную поддержку, которая оказывается в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в этот раз получит 31 сельскохозяйственный кооператив.

Сообщается, что всего в 2022 году на эти цели сельхозкооперативам региона уже выделили более 123 млн рублей.

«Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Башкирии прочно заняли свою нишу в производстве сельхозпродукции, и господдержка будет стимулировать их на развитие. Ждем от наших кооперативов не только увеличения объемов производства продукции, но и расширения её ассортимента и географии реализации натурального, качественного товара», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.