Татарск, Новосибирская область, 1 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области руководитель Татарского межрайонного следственного отдела Андрей Святаш посетил больницу, в которой находится сбитый депутатом мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

nsk. sledcom.ru Руководитель следственного отдела навестил в больнице мальчика, пострадавшего от наезда автомобиля в Татарске

Напомним, что о факту ДТП с участие новосибирского депутата и шестилетнего мальчика расследуется уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

«Офицер ведомства сначала встретился с лечащим врачом ребёнка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка удовлетворительное и врач позволил навестить его, — уточнили в ведомстве. — При встрече руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки. Мама ребёнка поблагодарила сотрудников следственного управления за заботу и внимание и выразила благодарность следователям за активность и оперативную реакцию на происшествие».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ребёнка, которого 30 октября в Татарске переехал новосибирский депутат, перевезут в областную больницу. Об этом 1 ноября сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.