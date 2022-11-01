Москва, 1 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Отголоски здравого разума звучат все чаще. На этот раз определенные высказывания пришли со стороны Японии, которая стремится снизить свою зависимость от российских энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Dang Son Япония

«Страна восходящего солнца почти на 100% зависит от закупок нефти и газа за рубежом. Большая часть нефти, порядка 95%, закупается у стран Ближнего Востока.

Также Япония является одним из лидеров по импорту СПГ, основная часть которого идет из Австралии, Малайзии, Катара и США. На долю России приходится около 9% поставок СПГ с «Сахалин — 2» и около 4% поставок нефти.

Несмотря на политическую солидарность Японии и США, экономический прагматизм порой возобладает. Цены на спотовом рынке СПГ достигают рекордных значений, а объемы достаточно ограничены.

В результате приходится тратить колоссальные суммы денег, а еще нужно выдержать конкуренцию, чтобы газ не ушел в другие страны. По этой причины Япония жаждет сохранить свое участие в проектах «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2», чтобы иметь возможности для диверсификации поставок.

Издание Nikkei подсчитало, что Японии придется потратить дополнительно 15 млрд долларов на СПГ, если страна покинет «Сахалин — 2».

Японские власти продолжат балансировать на грани поддержки США и здравого смысла. Но зная о прагматичности японского народа в конечном итоге выбор будет за национальной безопасностью.

Найти альтернативу российским поставкам нефти и газа сейчас невозможно, а в случае разногласий с США или Ближнем Востоком, японская экономика просто не сможет существовать.

Вряд ли сейчас стоит говорить о возможности снятия санкций против РФ со стороны Японии. Вероятнее, что США придумают как уговорить и убедить японцев в надежности партнерства с ними», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Японии нужно продолжать закупать нефть и газ у России. Без энергоресурсов страна не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность, заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1» Масахиро Окафудзи.

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