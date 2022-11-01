Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Сохранение властями Грузии деловых отношений с Россией уже является достаточным поводом, чтобы оппозиция устроила политический кризис стране и добилась досрочных выборов. Об этом 31 октября заявил на телеканале «Палитраньюс» учредитель НПО «Центр стратегического анализа» Георгий Рухадзе.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какие причины нужны ещё, кроме того, что делается со стороны Грузии в отношении России? У оппозиции не будет большего повода, чем это», — сказал эксперт.

По мнению Рухадзе, нет смысла ждать, что Грузия в декабре снова не получит статус кандидата на вхождение в ЕС. Он считает, если оппозиция не может спровоцировать кризис в Грузии сейчас, то сможет этого сделать и позже.

Стоит отметить, что Грузия, сохранив экономические отношения с Россией, несмотря на вводимые Западом санкции, стала одним из транзитных коридоров, по которому грузы вводят в РФ вместо торговых маршрутов, проходивших через страны ЕС. Это и большой поток российских туристов способствует сохранению высоких темпов роста экономики республики.

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