Саратов, , 16:11 — REGNUM На XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022» саратовское предприятие представило системы противодействия беспилотникам. Об этом 1 ноября сообщает министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

Беспилотники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На стенде предприятия представлены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и акустической разведки.

Так, комплекс радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников «Атака» способен блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования.

Модуль «Атака-Шорох» позволяет по звуку обнаружить БПЛА, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания. В оснащении модуля применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, позволяющая выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам. Оборудование также может быть интегрировано в систему «Безопасный город» и в существующие системы безопасности охраняемых объектов.

Напомним, нарастить выпуск автоперевязочных и передвижных медицинских комплексов намерены в Саратовской области.

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