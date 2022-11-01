Москва, 1 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В результате высокоточных ударов оружием большой дальности 31 октября Вооружённые силы (ВС) России нарушили управление группировками боевиков ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом 1 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате нанесения 31 октября сего года массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики [на территории б. УССР], существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также при этом были значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом, а также было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агент СБУ был задержан в Херсоне, мужчина занимал руководящую должность в кадровом управлении ГУ МВД по региону.