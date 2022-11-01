Ярославль, 1 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Ярославской области завершилась частичная мобилизация. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«Частичная мобилизация завершена и в целом по стране, и в Ярославской области. Повестки больше никому не выдаются», — заявил губернатор Михаил Евраев.

Мобилизация в регионе проходила чуть больше месяца — с 21 сентября по 28 октября. Теперь комплектование воинских частей продолжается за счет добровольцев и военнослужащих по контракту. По словам главного военного комиссара региона Игоря Гостева, в некоторый районах мобилизационное задание даже было перевыполнено — на 105% в Угличском и Мышкинском районах.

Напомним, 1 ноября, в области начался набор граждан на военную службу по призыву. С 8 ноября по 22 декабря планируется отправить в войска около 650 человек.