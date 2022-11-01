Москва, 1 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Отар Кушанашвили выразил недоверие к результатам опроса ВЦИОМ, в рамках которого центр изучения общественного мнения выявил имена самых популярных российских актёров и певцов. Публикацию журналист и музыкальный критик разместил 1 ноября в своём телеграм-канале.

Кадр из интервью Отар Кушанашвили

Он, в частности, заявил, что не может припомнить никакой заметной роли Елизаветы Боярской «за последние 520 лет», добавив, что то же самое он не может сделать в отношении песен Полины Гагариной.

«Но вот феномен Газманова, который новую песню сочинил последний раз, когда грузин Кантария брал Рейхстаг, а последний живой концерт дал в день смерти Мао Цзе Дуна, — это доподлинный феномен», — пошутил Кушанашвили. Критик добавил, что согласно предложенной логике лучшим телеведущим должен быть Николай Дроздов, а лучшим актёром — «Дюжев на таблетках «Озверин».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что согласно опросу ВЦИОМ лучшими актёрами 2022 года являются Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Лучшими певцами жители России назвали Олега Газманова и Полину Гагарину.