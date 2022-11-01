Москва, , 14:40 — REGNUM Промышленность Германии сильно пострадала из-за энергетического кризиса. Многие предприятия вынуждены останавливать или снижать производства на фоне высоких цен. Поэтому около 25 тыс. компаний в Германии будут получать газ по субсидированной цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается плана помощи, то он, конечно, необходим, иначе экономика Германии может оказаться в плачевном состоянии, но предложение направлено на краткосрочное облегчение и может не стимулировать достаточную экономию энергии домохозяйствами и предприятиями.

Энергетический кризис должен быть решен фундаментально, в том числе и поставок газа по умеренным ценам.

Если Евросоюзу не удастся решить вопрос с поставками дешёвых энергоносителей в нужном объеме, инициировать изменение потребления за счет структурных инвестиций в более энергоэффективные сооружения и инфраструктуру, ситуация с дефицитом и ценами грозит усугубиться в 2023 году.

Тогда придется принимать очередной так называемый пакет помощи, который будет вновь оплачен, только вот вопрос: какой ценой и за счёт чего.

Стоит напомнить, что прекращение поставок дешевого газа из России привело к тому, что цены на него достигли рекордного уровня, что сильно ударило по домохозяйствам и предприятиям ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2024 года немецкое государство должно поддержать домохозяйства и предприятия на сумму примерно 90 млрд евро, чтобы снизить счета за газ.

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