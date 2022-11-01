Москва, 1 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Промышленность Германии сильно пострадала из-за энергетического кризиса. Многие предприятия вынуждены останавливать или снижать производства на фоне высоких цен. Поэтому около 25 тыс. компаний в Германии будут получать газ по субсидированной цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Что касается плана помощи, то он, конечно, необходим, иначе экономика Германии может оказаться в плачевном состоянии, но предложение направлено на краткосрочное облегчение и может не стимулировать достаточную экономию энергии домохозяйствами и предприятиями.

Энергетический кризис должен быть решен фундаментально, в том числе и поставок газа по умеренным ценам.

Если Евросоюзу не удастся решить вопрос с поставками дешёвых энергоносителей в нужном объеме, инициировать изменение потребления за счет структурных инвестиций в более энергоэффективные сооружения и инфраструктуру, ситуация с дефицитом и ценами грозит усугубиться в 2023 году.

Тогда придется принимать очередной так называемый пакет помощи, который будет вновь оплачен, только вот вопрос: какой ценой и за счёт чего.

Стоит напомнить, что прекращение поставок дешевого газа из России привело к тому, что цены на него достигли рекордного уровня, что сильно ударило по домохозяйствам и предприятиям ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2024 года немецкое государство должно поддержать домохозяйства и предприятия на сумму примерно 90 млрд евро, чтобы снизить счета за газ.

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