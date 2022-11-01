Херсон, , 14:40 — REGNUM Агент СБУ задержан в Херсоне, мужчина занимал руководящую должность в кадровом управлении ГУ МВД по региону. Об этом 1 ноября сообщили РИА Новости.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника агентства, данные о том, что Игорь Канивец, занимая пост начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД по Херсонской области, занимается сбором информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур и передаёт их СБУ, были получены ещё в июле 2022 года. Также он трудоустраивал в полицию лиц, которые придерживались антироссийских взглядов.

Сам Канивец сообщил, что сотрудничает с СБУ с 2014 года, после того, как был задержан антикоррупционным подразделением этой спецслужбы за участие в мошеннической деятельности. После начала специальной военной операции он намеревался переехать в Николаевскую область, однако его куратор предложил ему остаться и за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов и помощь его семье передавать сведения об обстановке в Херсоне. Связь с куратором он держал через мессенджеры. В мае 2022 года Канивец устроился на службу в ГУ МВД Херсонской области на должность начальника инспекции по личному составу, а спустя недолгое время занял должность начальника кадрового управления ведомства. На этом посту он передавал данные о сотрудниках, перешедших в новую полицию, о совещаниях и об автомобилях, на которых передвигаются сотрудники. В числе его заданий было информирование врага о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД, используемых им автотранспортных средствах, местах приема пищи.

По мнению задержанного, в результате его действий никто не пострадал. Он также сообщил, что обещанные деньги и помощь от СБУ он не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о фактически ежедневных задержаниях шпионов, диверсантов, наводчиков, которые при разоблачении начинают активно сотрудничать со следствием.