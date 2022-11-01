Салехард, 1 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. На Ямале студентам колледжей из многодетных семей компенсируют стоимость обучения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба правительства ЯНАО Студент колледжа

Начиная с 2022 — 2023 учебного года, обучающимся в колледжах и техникумах Ямала на платной основе из многодетных семей компенсируют стоимость учения в полном объёме, то есть 100%. Условия получения льготы — студент учится без задолженностей и по окончании учёбы в образовательном учреждении обязуется отработать не менее трёх лет на предприятиях и в организациях Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подать документы на компенсацию можно по итогам семестра до 1 марта или до 1 сентября, сдав зимнюю или летнюю сессию. Перечень необходимых документов размещён на сайте департамента ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое для школьников и студентов с 1 ноября 2022 года ввели бесплатный проезд по ученическому проездному.