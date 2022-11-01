Петрозаводск, , 14:47 — REGNUM Тектонические разломы в Ладожском озере могут привести к тому, что содержание радона, ртути и других веществ в воде может возрасти. Об этом 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор географических наук Владимир Анохин, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Ртуть Александр Понамов

В районе Ладожского озера фиксируются сейсмические события мощностью до четырёх баллов. Высокие уступы на дне озера возникли из-за сильного землетрясения. Тектонические разломы приводят к уступам, что позволяет различным веществам из земной коры подниматься наверх.

«На побережье северной Ладоги известно несколько озер с радоном. Радон поступает из недр земли, но это может оказаться как полезным, так и вредным. Купаться в таких озерах считается полезным, но нужно соблюдать дозу. Могут подниматься и вредные вещества типа ртути, газовые эманации, могут подземные воды поступать», — заявил эксперт.

Специалисты изучают поступления веществ по разломам. Для этого обследуют дно и берут пробы воды.

Напомним, что учёные Лаборатории географии и гидрологии зафиксировали стометровые уступы. Они свидетельствуют о сильных землетрясениях в течение последних 12 лет.

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