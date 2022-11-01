Москва, , 14:37 — REGNUM Российской промышленности и науке нужно больше специалистов, у которых есть практические навыки в сочетании с сильной теоретической базой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Нечаев Алексей Геннадьевич Duma. gov.ru

Напомним, ранее Нечаев рассказал о внесении в Госдуму законопроекта о повторной отсрочке от армии для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений.

Согласно документам, которые имеются в распоряжении редакции, поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Так право повторной отсрочки от призыва на военную службу предлагается предоставить гражданам, закончившим обучение в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, и поступившим на обучение в образовательные и научные организации по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и специалитета.

Сейчас повторная отсрочка не предусмотрена в случае поступления выпускника колледжа, техникума или училища на бакалавриат или специалитет.

«Российской промышленности и науке нужно больше специалистов, у которых есть практические навыки в сочетании с сильной теоретической базой. Студенты, которые уже их получили по узконаправленной программе среднего профессионального образования, должны иметь возможность продолжать образование без перерыва на армию. Потом смогут применять свои знания для развития конкретных отраслей экономики. И в перспективе — создавать инновационные товары и способы производства», — сказал Нечаев, комментируя законопроект.

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