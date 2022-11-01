Хельсинки, 1 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Санна Марин обратилась к Венгрии и Турции с призывом без промедления одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Венгрия и Турция — единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали заявки.

«Все внимание сейчас приковано к Венгрии и Турции. Мы ждем, когда эти страны ратифицируют наши заявки. Я думаю, важно, чтобы это произошло раньше, чем позже», — сказала Марин на совместной пресс-конференции с другими лидерами стран Северной Европы 1 ноября.

Две скандинавские страны заявили о желании присоединиться к НАТО в мае 2022 года, однако столкнулись с возражениями Турции, которая обвинила их в укрывательстве террористов.