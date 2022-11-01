Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Сильный туман окутал целый ряд районов Санкт-Петербурга днем 1 ноября. Спасательное ведомство просит жителей и гостей Северной столицы к максимальной осторожности при движении по дорогам.

Туман в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 ноября в городе местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

При этом в центре города сохраняется хорошая хорошая видимость. «Туман местами идет за фронтом, после мороси и осадков», — пояснил ИА REGNUM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В ГУ МЧС рекомендуют водителям, по возможности, воздержаться от от поездки в тумане.

«Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима <…> выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр», — отмечают спасатели.

При этом необходимо включить фары, противотуманные фары и задние противотуманные огни, для максимального обозначения себя на дороге.