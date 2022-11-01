Москва, , 14:36 — REGNUM Молчание стран Европы по вопросу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Свеврный поток — 2» является непозволительным, так как такого рода действия не должны оставаться без ответа. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Как указал представитель Кремля, у российских спецслужб есть информация о том, что руководство и координация терактом в Севастопольской бухте, попытка которого была осуществлена 29 октября, велась военными консультантами из Великобритании.

«Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причём не российской — международной инфраструктуры», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что такую информацию необходимо очень внимательно анализировать.

«И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведён. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что он не может ответить на вопрос, ревакцинировался ли президент России Владимир Путин от COVID-19.