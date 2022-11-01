Москва, , 14:35 — REGNUM Субсидирование потребления энергоносителей в странах Евросоюза — потенциальный источник инфляционной спирали, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала энергетического кризиса, еще во второй половине 2021 года, ряд стран ЕС предпринял масштабные меры фискальной поддержки и защиты потребителей от роста цен на энергоносители.

Установление предельных цен на российский газ даже европейцами уже признается провальным подходом, поэтому некоторые страны ЕС стал искать другие способы защиты потребителей, в частности, субсидирования их потребления газа и электроэнергии. К слову, среди выделенного станами ЕС объема субсидий более 40% приходится на Германию.

Однако главное не в этом. Сама практика субсидирования имеет некоторые подводные камни. В ЕС она идет вразрез с объявленными еще летом планами по снижению потребления газа на 15%, поскольку потребители, получившие субсидии, вряд ли будут стремиться хорошо выполнять требования по такой экономии.

В итоге субсидии будут увеличивать спрос на импорт газа, а значит цены на него будут продолжать расти. В условиях острого дефицита предложения трубопроводного газа будет расти спрос на сжиженный природный газ (СПГ), что опять будет вести к росту цен. Субсидирование приведет в конечном итоге к удорожанию импорта и росту внутренних цен (самая большая опасность — в том, что рост импортных цен будет выше размера субсидий).

А это, в свою очередь, будет означать необходимость нового субсидирования потребителей. Получается, что будет действовать своеобразная инфляционная спираль, раскручиваемая субсидиями, являющимися в данном случае источником прироста располагаемого дохода потребителей.

Несмотря на то, что практика субсидирования осуществляется уже несколько месяцев, данные статистики подтверждают, что энергетические расходы домохозяйств продолжают расти. Если рассматривать эти расходы в структуре совокупных доходов потребителей, то этот показатель будет самым высоким у стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Регулирование энергетики в ЕС в большей степени осуществляется на национальном уровне, поэтому каждая страна исходит из собственных желаний и возможностей. Меньше всего возможностей по субсидированию — у стран ЦВЕ. Это, в частности, подтверждается практикой снижения акцизов на дизельное топливо и бензин, чтобы демпфировать рост цен на энергоносители.

Особенно существенным стало снижение акцизов в Германии и Италии. Страны ЦВЕ, например, Чехия, Венгрия, Румыния, почти не снизили акцизы, поскольку бюджетное пространство этих стран серьезно ограничено.

В конечном итоге есть риск «перетока» субсидий от потребителей компаниям, поставляющим электроэнергию, поскольку в условиях высоких цен и растущего спроса (ведь потребители, получившие субсидии, перестанут экономить электроэнергию) им (компаниям) будет необходимо компенсировать дефицит предложения.

То, что одни страны придерживаются практики субсидирования, а другие нет, может привести к перекосам на рынке, когда, например, Германия, получит больше энергоносителей, а страны ЦВЕ – меньше. Потребители стран ЦВЕ вновь столкнутся с подорожанием энергоносителей, что будет вынуждать их перейти к практике субсидирования с уже известными, означенными выше последствиями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии собираются одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год.

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