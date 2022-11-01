Москва, 1 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Субсидирование потребления энергоносителей в странах Евросоюза — потенциальный источник инфляционной спирали, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«С начала энергетического кризиса, еще во второй половине 2021 года, ряд стран ЕС предпринял масштабные меры фискальной поддержки и защиты потребителей от роста цен на энергоносители.

Установление предельных цен на российский газ даже европейцами уже признается провальным подходом, поэтому некоторые страны ЕС стал искать другие способы защиты потребителей, в частности, субсидирования их потребления газа и электроэнергии. К слову, среди выделенного станами ЕС объема субсидий более 40% приходится на Германию.

Однако главное не в этом. Сама практика субсидирования имеет некоторые подводные камни. В ЕС она идет вразрез с объявленными еще летом планами по снижению потребления газа на 15%, поскольку потребители, получившие субсидии, вряд ли будут стремиться хорошо выполнять требования по такой экономии.

В итоге субсидии будут увеличивать спрос на импорт газа, а значит цены на него будут продолжать расти. В условиях острого дефицита предложения трубопроводного газа будет расти спрос на сжиженный природный газ (СПГ), что опять будет вести к росту цен. Субсидирование приведет в конечном итоге к удорожанию импорта и росту внутренних цен (самая большая опасность — в том, что рост импортных цен будет выше размера субсидий).

А это, в свою очередь, будет означать необходимость нового субсидирования потребителей. Получается, что будет действовать своеобразная инфляционная спираль, раскручиваемая субсидиями, являющимися в данном случае источником прироста располагаемого дохода потребителей.

Несмотря на то, что практика субсидирования осуществляется уже несколько месяцев, данные статистики подтверждают, что энергетические расходы домохозяйств продолжают расти. Если рассматривать эти расходы в структуре совокупных доходов потребителей, то этот показатель будет самым высоким у стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Регулирование энергетики в ЕС в большей степени осуществляется на национальном уровне, поэтому каждая страна исходит из собственных желаний и возможностей. Меньше всего возможностей по субсидированию — у стран ЦВЕ. Это, в частности, подтверждается практикой снижения акцизов на дизельное топливо и бензин, чтобы демпфировать рост цен на энергоносители.

Особенно существенным стало снижение акцизов в Германии и Италии. Страны ЦВЕ, например, Чехия, Венгрия, Румыния, почти не снизили акцизы, поскольку бюджетное пространство этих стран серьезно ограничено.

В конечном итоге есть риск «перетока» субсидий от потребителей компаниям, поставляющим электроэнергию, поскольку в условиях высоких цен и растущего спроса (ведь потребители, получившие субсидии, перестанут экономить электроэнергию) им (компаниям) будет необходимо компенсировать дефицит предложения.

То, что одни страны придерживаются практики субсидирования, а другие нет, может привести к перекосам на рынке, когда, например, Германия, получит больше энергоносителей, а страны ЦВЕ – меньше. Потребители стран ЦВЕ вновь столкнутся с подорожанием энергоносителей, что будет вынуждать их перейти к практике субсидирования с уже известными, означенными выше последствиями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии собираются одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год.

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