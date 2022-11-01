Уфа, 1 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Сильный туман и гололед ожидаются в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 2 ноября в регионе местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
Также в Башкирии возможен гололед, на некоторых участках дорог ожидается гололедица, ночью в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.
Отмечается, что на некоторых участках автотрасс в регионе ночью и утром возможен туман, видимость менее 500 метров.