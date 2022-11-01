Магадан, , 14:32 — REGNUM Общественные организации, малый бизнес и крупные предприятия Магаданской области продолжают оказывать помощь землякам-участникам спецоперации.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Монахини в Ульяновской области передали военнослужащим гуманитарную помощь

«100 пар тёплых носков связали колымские ветераны, приложив письма со столь же тёплыми словами и пожеланиями. Больше сотни пряников по старинному рецепту, который позволяет угощению дольше оставаться мягким, испекли в небольшой кондитерской Магадана. Боевое братство сформировало груз со специальной экипировкой для тех, кто находится на передовой. Ещё раз хочу сказать спасибо социальным работникам, волонтёрам, всем людям Колымы, за этот важный труд, поддержку защитников и их семей», — написал в телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области к сбору гуманитарной помощи для военнослужащих подключились сестры монастыря одного из сёл и прихожане.