1 ноября 2022 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 16:01 — REGNUM Летом 2022 года Первая горнорудная компания, готовящаяся разрабатывать Павловское месторождение полиметаллов на Новой Земле, вышла с инициативой отправлять в Арктику на судне Росгидромета «Михаил Сомов» писателей и художников. Соглашение об этом подписали Союз писателей России и Союз художников России, к нему готово присоединиться Русское географическое общество. Проект поддержали заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой и заместитель председателя комитета по промышленности ГД РФ Александр Спиридонов. Первая экспедиция в составе писателя Виктора Кирюшина, художника Рашида Сагадеева, фотографа Александра Полегенько и представителя ИА REGNUM Владимира Станулевича состоялась в августе. Её маршрутом стали Диксон, острова Известий ЦИК, Визе, Уединения, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.

Становище Малые Кармакулы. Художник А. Борисов. 1896 г.

Экспедиция возродила традицию, начатую архангельским художником Александром Борисовым, создавшим в конце XIX — начале XX века цикл картин о Мурмане и Новой Земле. Вслед за ним на Крайний Север поехали художники, писатели, всё столетие Арктика была «модной», работать туда ехала молодежь, привлеченная не столько зарплатами, сколько романтикой. В 1990-е традиция прервалась, Арктика стала пустеть…

О значении творческих людей в создании привлекательности Русского Севера, перспективах Арктики в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой.

Пётр Толстой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Можно ли сказать, что сейчас Россия возвращается в Арктику?

Петр Толстой: Неправильно говорить, что Россия куда-то возвращается. Арктика — часть России, очень красивая и богатая часть. Это кладовая культуры и ресурсов, которые нужно осваивать. Президент, правительство и Государственная дума стараются держать в поле зрения вопросы, связанные с Арктикой.

Вопросов много. В нашей сложной экономической ситуации, обусловленной беспрецедентными санкциями, специальной военной операцией, внимание и средства направлены на юго-запад, а не северо-восток. Но оставлять сейчас тему Арктики неправильно. Коллеги работают с губернаторами арктических регионов над тем, чтобы создать систему государственной поддержки Арктики. Она должна обеспечить нормальный уровень жизни в городах и поселках Крайнего Севера.

Президент в своем послании говорил, что концепция «в России нужны 20 мегаполисов» неправильная. Наши деды и прадеды осваивали эти пространства, основали маленькие города и поселки для того, чтобы русский флаг развевался на берегах Ледовитого океана. Если этим поселениям не уделить должного внимания, через 20 лет люди оттуда уедут. Главное богатство Арктики — люди, и мы должны сделать всё, чтобы их жизнь облегчить.

Существующих льгот недостаточно: нужны более привлекательные формы, способные привести в Арктику молодежь. Большинство тех, кто живет в Арктике, — люди в возрасте, а нужно, чтобы этими пространствами занялись и молодые. Кстати, недавно в московском физтехе, в нескольких вузах Москвы и Мурманска прошел конкурс инноваций, связанных с Севером. Много было идей, и надеюсь, они осуществятся.

Помимо материального стимулирования, людям важно понимать, что Россия не уйдет, будет и дальше осваивать Арктику, ее ресурсы, развивать Северный морской путь. На эти большие проекты на ближайшие пять лет в бюджете РФ предусмотрены средства. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы доведем эти планы до реальности.

Рашид Сагадеев работает над картинами об Арктике Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: В Арктике сталкиваются интересы России и Запада, а в последние десятилетия она, похоже, вышла из самоидентификации русского народа…

Петр Толстой: К арктическим ресурсам «трепетно» относятся многие страны: и Канада, и Норвегия, и другие. Они хотят осваивать эти богатства и делают для этого больше, чем Россия. Нам нужно иметь это в виду и быстро двигаться вперед.

Что касается самоидентификации с Арктикой — людей 30 лет ориентировали, что во главу угла поставлен рост их благосостояния и материальная сторона жизни, какая тут Арктика? А если хранить страну, которую передали наши предки, преумножать ее и делать краше, то отношение должно быть другим. Менять его надо с помощью деятелей культуры, они могут это сделать.

Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Михаил Сомов» в проливах Земли Франца-Иосифа. Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Образ Арктики должен быть привлекательным. По традиции, основанной архангельским художником Александром Борисовым, творческие люди России и Советского Союза ехали в Арктику, писали книги и картины, поддерживали привлекательность ее образа. В 1990-е традиция прервалась. Как ее возродить?

Петр Толстой: Мой отец был художником, в конце 1950-х он ходил в Арктику на ледоколе, сохранились его работы. Для творческих людей такая поездка очень интересна, а сегодня ездить в Арктику очень дорого. Если будет система поддержки, такие путешествия пойдут на пользу и тем, кто живет в арктических регионах и, главное, русской культуре, в которой сегодня Русский Север представлен недостаточно. Традицию надо возрождать, и я уверен, что и Российское географическое общество, и Союз писателей, и Союз художников могут помочь. Готов со своей стороны подключиться, переговорить с главами союзов, чтобы такие проекты осуществить.

Судно во льдах (яхта «Мечта»). Художник А. Борисов. 1899 г.

Владимир Станулевич: Инициатива Первой горнорудной компании, готовящейся разрабатывать Павловское месторождение полиметаллов на Новой Земле, по организации экспедиций писателей и художников в Арктику на научно-исследовательском судне «Михаил Сомов» — частная. Нужна ли этому проекту господдержка?

Петр Толстой: Важно, чтобы эта частная инициатива принесла первый результат, и с ним в руках мы будем убеждать тех, от кого зависит выделение финансирования — в виде грантов или в виде господдержки. Мне кажется, что нужно двигаться поэтапно. На первом этапе зафиксировать эту очень хорошую инициативу, привлечь больше творческих людей и пригласить к участию государство.

Капитан «Михаила Сомова» Виктор Гиль. Художник Р.Сагадеев. 2022 г.

Владимир Станулевич: Что сказать исполнительному директору Первой горнорудной компании Игорю Семенову за поддержку писателей и художников?

Петр Толстой: Только спасибо, конечно. Такие предприниматели, как он, понимают — ничего нельзя сделать без гуманитарной составляющей. Какие бы ни были цифры, пока люди не полюбят то, что делают, не соотнесут себя со страной, с огромными арктическими просторами, ничего не изменится.

Владимир Станулевич: Вы хотели бы побывать в Арктике?

Петр Толстой: В свое время я совершил туда большую поездку: был на Земле Франца-Иосифа, на Северном полюсе. Взял с собой книги, думал, что буду их читать в свободное время. Ни одной книжки не прочитал — просто стоял, смотрел на лед, на медведей, на уникальную, очень ранимую природу. Не ожидал, что Север так красив. Я с удовольствием еще бы съездил, и не раз. Знаете, как говорят: не можешь отдыхать на Черном море — отдыхай на Белом.

Нужно сделать всё, чтобы очистить Арктику от мусора, скопившегося с советских времен. Сделать всё, чтобы поддержать работников заповедников, которые самоотверженно трудятся в Арктике. Надо изменить подход к условиям жизни и труда сотрудников Росгидромета, которые находятся на отдаленных метеостанциях, куда раз в год доставляются продукты и топливо. У государства должна быть воля к этому, а руководители соответствующих ведомств должны выходить с предложениями, как произвести эту реновацию арктической жизни. Не сделаем — дождемся, что люди оттуда уедут и не будет никакой Русской Арктики.