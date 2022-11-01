Париж, 1 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Джоном Иснером в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

Следующий соперник Рублёва определится по результатам второго круга. Путёвку в третий круг оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).