Казань, , 14:36 — REGNUM Вахитовский районный суд города Казани признал 56-летнего уроженца города Челябинска виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 ноября сообщает прокуратура РТ.

Медицинские маски Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что в мае 2020 года обвиняемый заключил с фирмой в Казани договор на поставку 100 тыс. единиц медицинских масок. В дальнейшем злоумышленник не выполнил обязательства по поставке продукции и после получения предоплаты в размере 2,1 млн рублей перестал выходить на связь.

Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мошенничестве и превышении должностных полномочий, в результате которых из бюджета было похищено более 1,1 млн рублей, подозревается бывший заместитель директора хозяйственного управления администрации Смоленской области.

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